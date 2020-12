By

In der Nacht zum Dienstag beschmierten Unbekannte eine Hausfassade im Nürnberger Stadtteil Gostenhof, berichtet die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Der Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Inzwischen ist auf der linksextremen Plattorm „Indymedia“ ein anonymes Bekennerschreiben aufgetaucht:

Ho Ho Ho !

Zu Beginn der Adventszeit haben viele andere ihr erstes Türchen geöffnet. Wir haben uns die Zeit genommen in der Nacht vom 30.11 auf den 1.12 dem Imbiss Laguz aus Gostenhof ein kleines Update zu verpassen. Dabei ist ein von den Bullen geschätzter Sachschaden von mindestens 5000 Euro entstanden. Warum wir der Meinung waren, dass diese Ergänzung der Hauswände schon seit längerem nötig war?

Zum einen wird das Laguz in Mitten von Gostenhof als Stammlokal der örtlichen „Querdenker“ genutzt. Sie treffen/trafen (Sperrstunde) sich hier regelmäßig zum Austausch und zur Planung neuer Aktionen. Auch der Besitzer Sven ist schon mehrmals kritisch aufgefallen. Er sprach schon auf Querdenker-Demos in Nürnberg und machte dort viel Werbung für sein Geschäft. Er bietet sogar Rabatte für gleichgesinte Leute an. Des Weitern gibt es von ihm keine Abgrenzung zu klaren Faschisten/innen und offensichtlichen Anhängern der reaktionären, antisemitischen Qanon – Bewegung, welche sich vermehrt unter den „Querdenkern“ befinden.

Aus diesen Gründen freuen wir uns, mit unserer Aktion unsere Mitmenschen aus Gostenhof auf dieses Schwein aufmerksam zu machen. Haltet eure Nachbarschaft immer und überall auf dem Laufenden.

Kämpfen wir als Klasse gegen Staat und Kapital, die auf Kosten unserer Gesundheit Profite erwirtschaften!

Kein Fußbreit dem Faschismus !

Gerade machen gegen Querdenken! Antifa in die Offensive!

Die angeblich antikapitalistische Antifa macht also jetzt Drecksarbeit für Merkel, Spahn, Söder und Biontech. Wer’s glaubt, wird selig!

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.