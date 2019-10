Nürnberg: Wieder hat ein sogenanntes „Breites Bündnis“ gegen „Rechts“ aufgerufen. An der Demonstration beteiligten sich auch zahlreiche Kurden. Als der Marsch an einen türkischen Gemüseladen vorbeiführte, wurde dieser kurzerhand gestürmt, berichtet nordbayern.de

#Nuernberg Demo gegen rechte Netzwerke endet in #Kurden gegen #Türken.

So toll, dass wir diese ganzen ethnischen Konflikte endlich nicht mehr nur im TV, sondern live und in Farbe hier bei uns bewundern dürfen. Das hat uns echt noch gefehlt. 😒https://t.co/5pswb6YLwm

