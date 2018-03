Newroz: Politische Aufmärsche am Neujahrsfest der Kurden genehmigt

Hannover: Das Fest zum kurdischen Neujahrstag am Samstag soll nun doch in Hannover stattfinden. Die Polizei hatte es zunächst verboten, wogegen die Veranstalter Rechtsmittel einlegten.

Der kurdische Dachverband NAV-DEM, der als verlängerter Arm der PKK gilt, teilt auf seiner Internetseite mit, dass zu der Feier von 11 bis 16 Uhr auf dem Expo-Plaza-Gelände Zehntausende Besucher aus ganz Deutschland erwartet werden.

Es sind mehrere Demorouten geplant, die Polizei informierte ausführlich im Rahmen einer Pressekonferenz:

Die Versammlung unter dem Motto „Newroz heißt Widerstand – der Widerstand heißt Afrin / Biji Newroz – Biji Afrin“ wurde für Samstag, in der Zeit ab 09:00 Uhr, von mehreren Privatpersonen angezeigt.

Demnach sind zwei Aufzüge, die am Schützenplatz sowie in Linden starten, geplant. Sie sollen anschließend in einer gemeinsamen Abschlusskundgebung am Opernplatz enden. Die Anzeigenden rechnen mit einer Gesamtteilnehmerzahl von bis zu 15 000 Personen.

Im Detail sind folgende Aufzugsrouten geplant:

Aufzug 1: Am Küchengarten – Spinnereistraße – Königsworther Straße – Brühlstraße – Otto-Brenner-Straße – Goseriede – Kurt-Schumacher-Straße – Kanalstraße – Georgstraße – Kröpcke – Opernplatz.

Aufzug 2: Am Schützenplatz – Lavesallee – Friedrichswall – Aegidientorplatz – Georgsplatz – Georgstraße – Opernplatz.

Die Polizeidirektion Hannover weist darauf hin, dass dadurch mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Bereich der Innenstadt gerechnet werden muss. Insbesondere wird es im Zusammenhang mit den geplanten Aufzügen zu temporären Straßensperrungen rund um die genannten Aufzugsrouten kommen. Aus diesem Grund appelliert die Polizei an alle Besucherinnen und Besucher der Innenstadt, die aufgeführten Bereiche weiträumig zu umfahren und möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

