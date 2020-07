Was macht die sogenannte Corona-Krise mit uns? Was macht sie mit der Gesellschaft? Wo wird das alles hingehen? Welche Strategien bieten sich den Bürgern an, um der Viren-Tyrannei Paroli zu bieten?

Die Diktatur verbirgt sich hinter dem Schleier von Corona: Brisante Themen, die uns alle betreffen, bespricht Robert Stein in diesem Video mit einem Mann der ersten Stunde der Truther-Szene – mit dem Bestsellerautor und Journalisten Gerhard Wisnewski. In diesem Video stellt Wisnewski auch seine Arbeit der letzten Monate vor und die seiner Kollegen bei der mittlerweile bekannten ExpressZeitung: Zwei Ausgaben über Corona wurden fertiggestellt, in denen die „Operation Corona“ von Anfang bis Ende medizinisch, molekularbiologisch, aber auch politisch und geschäftlich durchleuchtet wird. Eine davon (Nr. 32) kann man sogar kostenlos als PDF im Internet herunter laden. Lauschen Sie also dem Gespräch zwischen Robert Stein und Gerhard Wisnewski – ein Muss auf dem Weg zum Verständnis dieses epochalen Ereignisses.