Neukölln: Drei Unbekannte stechen 21-jährigen nieder

Nach einem Streit in einer Bar in Neukölln musste ein 21-jähriger Mann mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit insgesamt drei Unbekannten soll er in einer Bar in der Tellstraße aneinandergeraten und später draußen vor der Tür von den Tätern an Ober- und Unterkörper mit Messerstichen verletzt worden awin. Er kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Alle drei Täter flüchteten.

Foto: schmidt13 / 123RF Lizenzfreie Bilder