Netzgemeinde enthüllt: Linksextreme G20 „Aktivisten“ wurden vor Durchsuchung gewarnt

Wieder einmal war die Netzgemeinde schneller als die Altmedien. Die Linksextremisten haben von der geplanten bundesweiten Razzia Wind bekommen und bereits gestern unverhohlen über die sozialen Netzwerke davor gewarnt.

Die #G20 -Razzia der @PolizeiHamburg ging leider in die Hose, weil die Linksextremen vorab gewarnt wurden. Na sowas! https://t.co/sRrgn9Mg96

Spontane Durchsuchung beim #linksextremen #schwarzenBlock aufgrund des #G20 Gipfels. Der Post zeigt hier aber was anderes auf. Wohl gute Kontakte zum Staat. #Linksextremismus #AfD pic.twitter.com/RvzGhs9IR0

Interessant, was ein linksradikaler Account am Abend vor(!) der bundesweiten Razzia gegen Linksextremisten wegen #G20-Ausschreitungen so twitterte … pic.twitter.com/sg0YcRnBdO

— Felix Krautkrämer (@krk979) December 5, 2017