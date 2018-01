NetzDG: Sperrung von RT-Artikel – Justizministerium erklärt sich für nicht zuständig

Ein Artikel mit dem Titel „USA: Ab heute dürfen Transgender der Armee beitreten“ vom 1. Januar wurde auf Facebook gelöscht. Eine entsprechende Anfrage von RT Deutsch vom 4. Januar 2018 an das Bundesjustizministerium, gegen welche im NetzDG angeführte Paragrafen des deutschen Strafgesetzbuches der von Facebook gesperrte Artikel nach Einschätzung des Ministeriums verstößt, würde trotz mehrmaliger Nachfrage völlig ignoriert, schreibt das Nachrichtenportal. Bis heute wartet RT auf ein Begründung durch das Justizministerium und Facebook.

Eine Reaktion habe es erst nach Ausstrahlung einer Sendung zum Thema NetzDG gegeben.

In einem veröffentlichten Schreiben erklärte sich das Justizministerium für nicht zuständig.

Der Trick des Bundesmaasochisten ist so einfach wie perfide: Zunächst werden die Netzwerke unter Druck gesetzt und mit Strafen in Millionenhöhe bedroht. Anschließend wird die Zuständigkeit verneint und auf das Hausrecht der privaten Betreiber verwiesen. So bleibt der Anschein der Meinungsfreiheit gewahrt, doch das dient nur der Etikette.