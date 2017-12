Naher Osten in Berlin: Intifada am #Washingtonplatz

Das passiert, wenn eine „Bundesregierung“ auf zwei und mehr Hochzeiten tanzt. Die Verteidigung Israels als Staatsräson galt lange Jahre als Merkeldoktrin, gleichzeitig wurden Islamisten Tür und Tor geöffnet – und das nicht erst mit der „Flüchtlingskrise“ 2015. Mit dem Amtseid hat das nichts zu tun. Fremde Staaten und Gesellschaften sollen ihre Konflikte alleine lösen oder austragen – die Hilfe einer Bundesregierung ist dabei fehl am Platze.

Ein besonderes Geschmäckle hat die scheinheilige Solidarität von Erdogan und seinen Anhängern mit den Palästinensern, stand doch Palästina Jahrhunderte lang unter osmanischer Herrschaft, die keineswegs milde mit ihren Untertanen in den eroberten Gebieten umging.

Sprach man bis vor wenigen Jahren noch von Stellvertreterkriegen der Großmächte im Nahen Osten, hat sich heute die Situation ins Gegenteil verkehrt, ja schlimmer noch, sie ist durch Merkels Linksruck vollkommen pervertiert. Kulturfremde ethnische Gruppen tragen ihre Konflikte in unserer Heimat aus. Obwohl das Versammlungsrecht nur für Deutsche gemacht wurde, werden die Hassmärsche und Fahnenaufläufe stets von den Behörden bewilligt, als sei es eine Selbstverständlichkeit, in fremden Ländern Hassparolen zu brüllen und die Flaggen verbündeter Staaten zu verbrennen. Im Irrenhaus Deutschland, wo die Kanzlerin die Landesflagge verächtlich in die Ecke wirft und Bundestagsmitglieder ungestraft an „Deutschland verrecke Demos“ teilnehmen, ist das möglich.

Scheinheilig auch die Äußerungen der Politik zum „Antisemitismus“, den man selbst ins Land geholt hat. Das alles wird nur noch getoppt von den Wählern, die immer noch nicht verstanden haben, was die Folgen dieser irren Politik sein werden, obwohl sie jetzt bereits in vielen Innenstädten sichtbar sind. Gute Nacht, Deutschland!

Stimmen aus dem Netz:

#Chanukka in Berlin: Offener #Antisemitismus am #WashingtonPlatz und die Polizei schreitet erneut nicht ein. Das wirft kein gutes Bild auf Deutschland. 😧 pic.twitter.com/MZEukqhGfI — Dora Bromberger (@DoraBromberger) December 12, 2017

Dass die Araber bereits Ständchen über das Abstechen der Siedler anstimmen, ist noch nicht filmreif genug, oder?#Washingtonplatz #Intifada https://t.co/TaHZzNttNT — Hartes Geld (@Hartes_Geld) December 12, 2017

Merkwürdig, bei Demonstrationen gegen Juden finden sich sofort hunderte Muslime am #Washingtonplatz zusammen. Bei Demonstrationen gegen den Terror kommt kein einziger. — blaxxx (@TommyMe33) December 12, 2017

Pünktlich zum Beginn von #Chanukka, dem jüdischen Lichterfest, feiern die propalästinesischen Demonstranten auf dem #WashingtonPlatz in #Berlin in Sprechchören den Intifada-Terror in Israel ab. #NoAntiSemitism pic.twitter.com/V0uJ9K3Fnt — Re Doc (@ResDocs) December 12, 2017

Wenn das Fahnen verbrennen in Deutschland nicht verboten ist, liebe Politiker und Journalisten. Könntet Ihr das mal gerade auf dem #Washingtonplatz zeigen, in dem ihr das mit einer Palästinenserflagge demonstriert? #nurmalso und #istsicherauchnichtsoschlimm — Maik Schmidt 🇩🇪☃️🎄 (@SchmiddieMaik) December 12, 2017

Antisemitismus in Deutschland bekommt wieder ein Gesicht. Jetzt muss es nur noch offenen und ehrlich ausgesprochen werden. Viel zu lang wurde geschwiegen! #Washingtonplatz pic.twitter.com/bouG0AbVig — Marc Schneider (@MarcSchne1der) December 12, 2017