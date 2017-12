Nach dem Mega-Crash: Kryptos steigen wieder

Gestern krachte es so richtig an den Kryptobörsen:

Bitcoin – Minus 30%

Ethereum – Minus 34%

Litcoin – Minus 41%

Bitcoin Cash – Minus 50%

und kurz danach nahmen alle Kryptowährungen wieder an Fahrt auf.

Ein Ende der Ralley oder ein Platzen der Blase ist noch lange nicht in Sicht. Panikverkäufe in Asien sollen die Korrektur ausgelöst haben, so die einen Experten, andere rätseln noch über die Ursache. Gewinnmitnahmen durch größere Investoren dürften eine Rolle gespielt haben, ebenso die Implementierung von Bitcoin Cash (BCH) als Alternative für den langsamen Bitcoin bei vielen Anbietern. Zuletzt hat Coinbase den BCH in seine App aufgenommen. Transaktionen sind damit wesentlich schneller und preisgünstiger durchzuführen, als mit dem „Ur“-Bitcoin.

Bis zur Kryptowende und dem totalen Finanzcrash dauert es noch ein Weilchen.