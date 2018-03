Nach Cybermobbing jetzt das Aus für FAZ-Blogger Don Alphonso @faz_donalphonso

Kürzlich hatte Faz-Blogger Don Alphonso mit einer Foto-Safari in Berlin für Aufregung gesorgt. Das passte so einigen linksgedrehten „Journalisten“ gar nicht in den Kram.

Die Frage des Staatsfunkers Stefan Fries, wie lange sich die FAZ „den noch leisten würde“ fand nun eine Antwort. Gar nicht mehr.

Wie lange leistet sich die FAZ ihn eigentlich noch? — Stefan Fries (@stfries) January 23, 2018

Liebe Leser, wir wollen unsere Blogplattform als Experimentierfeld wiederbeleben: Wir integrieren Podcasts und ordnen die Blogs thematisch neu. Wir werden neue hinzufügen und bisherige einstellen. Dazu gehören „Stützen der Gesellschaft“, „Deus ex Machina“ und „Digital/Pausen“. — FAZ.NET (@faznet) March 6, 2018

Die Kommentare unter dem Tweet sprechen für sich.

Und der Linksruck der FAZ schreitet weiter voran, für mich somit gestorben. #AusFAZwirdTAZ — RIEDL👌 (@ri3dl) March 6, 2018

Der #WDR Journalist Fries wünscht sich, dass sein Kollege @faz_donalphonso bei der FAZ entlassen wird, weil er Drogendealer in Berlin fotografiert hat. 🤯 #Pressefreiheit https://t.co/1bRtdippIl pic.twitter.com/XA53aLz9bS — Dora zwitschert (@DoraGezwitscher) January 24, 2018