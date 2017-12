Muslime in Deutschland: Gegen Israel auf die Straße gehen – Stillschweigen bei islamischen Terroranschlägen

Eine Rede gegen „Antisemitismus“ von „Bundespräsident“ Steinmeier wurde gestern Abend in den Nachrichten auszugsweise gezeigt. Wer so etwas mache, wie antisemitische Parolen brüllen, der habe nicht verstanden, was es bedeute, „deutsch“ zu sein, so Genosse Bundespräsident ganz ernsthaft und natürlich mit dem unvermeidlichen Bezug auf die deutsche Geschichte von 1933 – 45. Mit keinem Wort wurde er zitiert, das die Täter von heute beim Namen nannte.

David Berger von Philosophia Perennis war auf den Straßen von Berlin unterwegs und hat die Videokamera gezückt:

Früher beschränkte sich der öffentlich zelebrierte Hass auf Juden und Israel in Berlin auf den Al Quds-Tag. Seitdem Donald Trump bekannt gegeben hat, die US-Botschaft in die Hauptstadt Israels zu verlegen, verstummen die täglichen öffentlichen antisemitischen Rufe, Kundgebungen und Hassrituale in der Hauptstadt Deutschlands nicht. So gerade eben wieder auf dem Berliner Kurfürstendamm:

Und hier ein paar Szenen, zensursicher via Videopress

















Berger schreibt dazu:

Berlin steht am Scheideweg: Entweder es entscheidet sich mit den roten Sozialisten für eine Neuauflage der Judenverfolgung der braunen Sozialisten – nun mit neuen Protagonisten. Oder sagt dem muslimischen Antisemitismus ganz klar den Kampf an. Und verabschiedet sich in diesem Zusammenhang deutlich von dem naiven, selbstmörderischen Islam-Appeasement.



Ein Kommentator bringt es direkt auf den Punkt: