🔴 Samstag, 9. Mai

▶️ Aachen Elisenbrunnen 🕛 15.00

▶️ Ahrendsburg Schlosspark (Spaziergang) 🕛 15.00

▶️ Alsfeld Stadthalle (Demo) 🕛 17.00

▶️ Augsburg Rathausplatz 🕛 15.00

▶️ Bad Kissingen Rathausplatz 🕛 17.00

▶️ Bad Kreuznach Kornmarkt 🕛 15.00

▶️ Bad Mergentheim Marktplatz 🕛 14.00

▶️ Bad Mergentheim Milchlingsbrunnen (Spaziergang) 🕛 14.00

▶️ Bad Saarow Am Haafen (Spaziergang) 🕛 14.44

▶️ Bad Wörishofen Kurpark 🕝 15.30

▶️ Bamberg Maxplatz 🕝 15.30

▶️ Bamberg Theater 🕝 15.00

▶️ Bautzen Wochenmarkt 🕝 12.00

▶️ Bayreuth Marktplatz (Spaziergang) 🕝 15.00

▶️ Beeskow Marktplatz (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Beilngries Hauptstr. Kirchplatz (Weißhemden) 🕝 15.00

▶️ Bensheim Marktplatz 🕛 14.45

▶️ Berlin Alexanderplatz 🕜 15.00

▶️ Berlin Bundestag 🕜 13.00 Gib Gates Keine Chance

▶️ Berlin Mariannenplatz 🕜 12.00 – 14.00

▶️ Berlin Rosa-Luxem.-Pl. 🕜 15.30 Spaziergang

▶️ Berlin Tempelhofer Feld 🕜 15.30

▶️ Bern Bundesplatz 🕛 14.00

▶️ Biberach Riß Markt 🕝 17.00

▶️ Bielefeld Siegfriedplatz (Meditation) 🕝 15.30

▶️ Bocholt Kreuzstr. 🕛 15.30

▶️ Bochum Husemannplatz 🕛 15.00

▶️ Bonn Hauptbahnhof 🕛 15.00

▶️ Bonn Hofgartenwiese 🕛 15.00

▶️ Bonn Marktplatz 🕝 15.00

▶️ Bonn Münsterplatz 🕛 15.00

▶️ Braunschweig Schlossplatz 🕛 15.30

▶️ Bremen Innenstadt (Autokorso) 🕛 15.00

▶️ Bremen Marktplatz 🕝 16.00

▶️ Bremen Osterdeich (Autokorso) 🕝 15.00

▶️ Chemnitz Rathaus/Kaufhof (Spaziergang) 🕛 16.00

▶️ Coburg Markt (AfD) 🕝 14.30

▶️ Cottbus Altmarkt 🕝 15.30

▶️ Crimitschau Am Brunnen auf dem Markt 🕛 14.00

▶️ Darmstadt Innenstadt 🕛 14.00

▶️ Darmstadt Karolinenplatz 🕛 17.00

▶️ Dessau Marktplatz (Merkel-muss-Weg-Demo) 🕛 15.00

▶️ Detmord/Horn Bad Meinberg an den Externsteinen (Meditation) 🕛 15.30

▶️ Dortmund Alter Markt 🕛 15.30

▶️ Dresden Großer Garten Palaisteich 🕛 15.30

▶️ Duisburg Stadttheater 🕛 13.00

▶️ Düsseldorf Benrath Marktplatz 🕛 13.00

▶️ Düsseldorf Burgplatz (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Ebersberg Stadtmitte 🕠 15.00

▶️ Elmshorn an der St.-Nikolai-Kirche 🕛 15.00

▶️ Erding Schrannenplatz 🕠 15.00

▶️ Erfurt Domplatz 🕠 15.30

▶️ Essen Gruga 🕛 15.00

▶️ Ettlingen vor dem Schloss 🕛 11.00

▶️ Feldberg MV Edeka (Gelbwesten) 🕖 11.00

▶️ Frankfurt a.M. Opernplatz 🕖 15.30

▶️ Frankfurt a.M. vor St. Katharinenkirche 🕦 14.00

▶️ Frankfurt alte Oper 🕖 15.00

▶️ Freiburg am Platz der alten Synagoge (nichtohneuns) 🕝 15.30

▶️ Freiburg Rathausplatz 🕝 15.30

▶️ Freising Untere Hauptstr. 25/nahe Marienplatz 🕝 14.00

▶️ Friedrichroda (Thüringen) Kirchplatz (Spaziergang) 🕝 15.30

▶️ Fulda Domplatz (Meditation) 🕝 15.30

▶️ Gera Markt 🕛 15.30

▶️ Gießen Stadttheater 🕛 15.30

▶️ Gotha Markt 🕒 15.00 (Spaziergang)

▶️ Gotha Stadthallen 🕒 19.00 (Kundgebung)

▶️ Gotha Stadthallenplatz 🕒 18.00 (Autokorso)

▶️ Göppingen Marktplatz (Demo) 🕛 10.00

▶️ Göttingen Gänseliesel (Corona Kritik) 🕛 15.30

▶️ Graz Hauptplatz 🕛 15.30

▶️ Graz Herrengasse 🕛 15.30

▶️ Greifswald Marktplatz 🕝 15.30

▶️ Grimma/Sachsen Marktplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Güstrow Park am Wall 🕒 11.00 (Meditation)

▶️ Gütersloh Konrad-Adenauer-Platz 🕛 12.00

▶️ Hagen Oese Volkspark 🕛 11.00

▶️ Halle Markt 🕞 14.00

▶️ Halle/Saale Marktplatz 🕞 15.30

▶️ Hamburg Rathauspl. 🕡 15.00 (Meditation)

▶️ Hamburg Rathausplatz 🕛 15.00

▶️ Hamm/Westfahlen Pauluskirche (Meditation) 🕛 16.00

▶️ Hannover Maschsee 🕛 15.00

▶️ Hannover Opernplatz 🕛 15.00

▶️ Harburg Rathausplatz 🕝 15.30

▶️ Heide (Holst.) St.-Jürgen-Kirche 🕛 11.00

▶️ Heidelberg Uniplatz 🕝 15.00

▶️ Heidenheim Rathaus 🕕 15.30

▶️ Heilbronn Kiliansplatz 🕝 15.30

▶️ Ingolstadt Backwerke-Ludwigstraße (Spaziergang) 🕛 15.00

▶️ Ingolstadt Rathausplatz (Demo) 🕛 15.30

▶️ Kaiserslautern Stiftskirche/Marktstr. 🕛 15.00

▶️ Kaltenkirchen Bahnhof (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Kaltenkirchen Marktplatz (Meditation) 🕛 15.30

▶️ Karlsruhe Platz der Grundrechte 🕛 15.00

▶️ Kassel Königsplatz 🕛 15.30

▶️ Kassel Friedrichsplatz (Meditation) 🕛 15.30

▶️ Kempten Forum (Spaziergang) 🕝 10.00

▶️ Kempten Hildegardisplatz (genehmigte Demo) 🕝 15.30

▶️ Kiel Bremer Platz (a. d. Asmus) 🕝 14.00

▶️ Kiel Bremer Platz (a. d. Asmus) 🕝 15.30

▶️ Koblenz Münzplatz 🕛 15.00

▶️ Koblenz Rhein-Mosel-Halle 🕛 15.30

▶️ Köln Roncalliplatz (Meditation) 🕝 15.00

▶️ Köln Roncalliplatz (Spaziergang) 🕝 17.00

▶️ Konstanz Marktstätte am Kaiserbrunnen 🕛 15.30

▶️ Krefeld Cinemaxx (Spaziergang) 🕛 13.00

▶️ Kronach Marienplatz 🕝 14.00

▶️ Landshut Rathaus (angemeldete Demo) 🕛 13.00

▶️ Landshut Rathaus (angemeldete Demo) 🕛 15.00

▶️ Lauterbach Hohaus Museum am Löwen 🕛 15.00

▶️ Leer (Ostfriesland) Denkmalsplatz 🕛 13.00

▶️ Leinefelde Auf d. zentr. Platz 🕛 18.45

▶️ Leipzig Arthur-Winkler-Str. 6 🕛 19.30

▶️ Leipzig Nikolaikirche 🕣 15.30

▶️ Limburg Neumarkt 🕛 15.30

▶️ Lingen (Ems) Marktplatz 🕛 15.00

▶️ Luckenwalde Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Luzern Bahnhofsplatz 🕛 14.00

▶️ Magdeburg Alter Markt 🕟 15.30

▶️ Mainz Gutenbergplatz 🕛 15.00

▶️ Marburg Markt 🕢 15.30

▶️ Memmingen Marktplatz 🕝 16.00

▶️ Meppen Schülerwiese 🕛 15.30

▶️ Mimmenhausen-Salem/Bodensee Schloßseeallee 45 (angemeldete Demo) 🕝 15.30

▶️ Moers Rathaus (Spaziergang) 🕝 15.30

▶️ Mönchengladbach Alter Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ München Marienplatz (Demo Wiederherstellung der Grundrechte) 🕝 14.00-16.00

▶️ München Marienplatz (Demo Erhaltung der Grundrechte) 🕝 16.15-18.15

▶️ München Max-Joseph-Platz (Demo Grundrechte vor der Staatsoper) 🕝 15.00-16.00

▶️ München Münchner Freiheit (Demo Grundgesetz) 🕝 15.00-16.00

▶️ München Stachus (Demo Grundrechte) 🕝 15.00-17.00

▶️ München Theresienwiese 🕝 15.30-16.30

▶️ Münster Promenade am Schloss (Spaziergang) 🕝 14.30

▶️ Münster Singen auf der Wiese (Spaziergang) 🕝 16.00

▶️ Nordhausen August Bebel Platz (Spaziergang) 🕝 15.30

▶️ Nördlingen Marktplatz 🕟 12.00

▶️ Nördlingen Im Bäumlesgraben (Lichterkette) 🕟 20.30

▶️ Nürnberg (1) Lorenzkirche 🕟 14.00

▶️ Nürnberg (2) Lorenzkirche 🕔 17.00

▶️ Offenburg Markt 🕜 12.30

▶️ Offenburg Platz der Verfassungsfreunde (nichtohneuns) 🕝 15.00

▶️ Oldenburg Schloßplatz 🕛 15.30

▶️ Oschatz/Sachsen Neumarkt 🕛 15.00

▶️ Osnabrück Johanneskirche Neumarkt 🕛 15.30

▶️ Osnabrück Nikolaiort 🕛 15.30

▶️ Paderborn Rathausplatz 🕝 10.30

▶️ Paderborn Rathausplatz 🕝 15.30

▶️ Pforzheim Marktplatz 🕛 15.30

▶️ Pfronten Adlerplatz 🕝 11.00

▶️ Potsdam Babelsberger Park 🕛 19.00

▶️ Potsdam Brandenburger Tor 🕛 15.30

▶️ Potsdam Nowawes/Garnstr. (Meditation) 🕛 20.00

▶️ Potsdam Platz der Einheit 🕛 15.30

▶️ Ravensburg Oberschwabenhalle 🕝 15.30

▶️ Recklinghausen Rathaus 🕝 15.30

▶️ Regensburg Haidplatz 🕛 15.00

▶️ Rosenheim Max-Joseph-Platz 🕛 13.00

▶️ Rostock Brunnen der Lebensfreude (Meditation) 🕛 15.30

▶️ Saarbrücken Staatstheater 🕛 15.00

▶️ Salem Parkplatz b. Bildungszentrum (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Sassenburg/Gifhorn Moradahotel 🕛 10.00

▶️ Schongau/Oberbayern Marienplatz (Demo) 🕝 15.00

▶️ Schopfheim Marktplatz (Stiller Protest) 🕝 15.30

▶️ Schwäbisch Gmünd Oberer Marktplatz (Demo) 🕛 11.00

▶️ Schwarzenberg Rummelplatz B101 🕛 16.00

▶️ Schweinfurt Marktplatz 🕛 15.30

▶️ Schwerin am Alten Garten 🕛 15.00

▶️ Seebad Heringsdorf Pl. d. Friedens 🕛 16.00

▶️ Seligenstadt Marktplatz 🕛 17.00

▶️ Selm Willy-Brandt-Platz (Meditation) 🕝 15.30

▶️ Senftenberg Marktplatz (Spaziergang) 🕝 15.30

▶️ Singen/Hohentwiel August-Ruf-Str./Schwarzwaldstr. (Demo) 🕛 10.00

▶️ Soest Petri-Kirchplatz (Mahnwache) 🕝 15.30

▶️ St. Wendel/Saarland Schloßplatz 🕑 16.00

▶️ Stuttgart Cannstatt.Was. 🕑 15.30

▶️ Traunstein Stadtplatz 🕛 15.00

▶️ Uberlingen Parkplatz Bildungszentrum Salem (Demo) 🕛 15.30-17.30

▶️ Ulm Münsterplatz (Spaziergang) 🕝 14.00

▶️ Viernheim Apostelkirche 🕛 14.00

▶️ Villingen-Schwenningen Latschariplatz 🕝 15.30

▶️ Wangen Marktplatz 🕝 15.30

▶️ Weiden/Oberpfalz Am alten Rathaus 🕛 14.30

▶️ Weißwasser Marktplatz (Demo) 🕛 14.30

▶️ Wiesbaden Mauritiusplatz (3. Mahnwache „Grundgesetz und Versammlungsfreiheit“) 🕛 14.00

▶️ Wilhelmshaven Stadtpark 🕝 14.00

▶️ Wismar Hafenspitze 🕛 10.00

▶️ Wittenberg Marktplatz 🕛 15.30

▶️ Worms Bahnhof 🕛 11.00

▶️ Wuppertal Laurentiusplatz (Meditation oder Demo) 🕝 15.30

▶️ Würzburg Marktplatz (Meditation) 🕝 15.30

▶️ Zittau Neustadt am Herkulesbrunnen 🕛 11.00

▶️ Zwickau Hauptmarkt 🕛 15.30

▶️ Zürich Sechseleutenplatz 🕛 14.00

alle Termine hier: https://raw.githubusercontent.com/anonymous-tld/flyer/master/demotermine#