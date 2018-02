Mönchengladbach: Bürgerbewegung geht auf die Straße

Immer mehr Menschen gehen auf die Straße. Auch in Mönchengladbach wird der aktuellen Politik die rote Karte gezeigt. Die Bürgerbewegung „Wir sind das Volk“ ruft am 10. März zu einer Kundgebung unter dem Motto „Gerechtigkeit für Deutschland“ auf. Natürlich gibt es dazu auch eine Gegenveranstaltung aus regierungsnahen Kreisen, die sich „Mönchengladbach stellt sich quer“ nennt.

Näheres dazu finden Sie in unserem Veranstaltungskalender, in dem wir solche Termine nach Bekanntmachung aufnehmen oder in einem ausführlichen Bericht der Epoch Times.