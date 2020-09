Die Deutsche Bischofskonferenz will die Opfer von sexuellem Missbrauch durch katholische „Geistliche“ nicht länger mit 5000 Euro abspeisen, sondern künftig bis zur zehnfachen Summe aufstocken. Betroffene können ab dem 1. Januar 2021 Anträge stellen, ein „Entscheidungsgremium“ legt dann die Summe der Einmalzahlung nach bestimmten Kriterien fest. Auch die Kosten für Therapien sollen übernommen werden. Für Täter und solche, die es angeblich gar nicht erst werden wollen, aber sogenannte „pädophile Neigungen“ an sich entdeckt haben, sind übrigens die meisten „Hilfsangebote“ kostenlos, da sie der „Prävention“ dienen.

Prävention bei der „Katholischen Kirche“ sucht man vergebens, von Aufarbeitung kann keine Rede sein. Mit dem Schweigegeld in bis zu zehnfacher Höhe der bisherigen Ablasszahlungen werden die Opfer ein weiteres Mal abgespeist. Und schlimmer noch. Sie bleiben, wenn sie die „Hilfe“ annehmen, die viele von ihnen aufgrund ihrer Lebenssituation wahrscheinlich bitter benötigen, im Opferstatus. Ein weiteres Mal steht es dann Schwarz auf Weiß: Du Opfer! Mit der besten Therapie gibt es kein Entrinnen aus dieser Sphäre, nur wer auf eigenen Beinen steht, hat sein Schicksal wieder selbst in der Hand. Dazu aber bedarf es anderer Hilfen und vor allem Maßnahmen gegen die Täter und die Institutionen, in denen sie unter der Tarnkappe religiöser oder ideologischer Heiligenscheine meist jahrelang ihr Unwesen treiben und sich sicher fühlen konnten. Die Katholische Kirche bildet da keine Ausnahme, lediglich ihr Status durch das Konkordat als „Körperschaft des öffentlichen Rechts“, bietet ihr mehr Schutzräume, als die Odenwaldschule für sich in Anspruch nehmen konnte. Die Kaderschmiede der Grünen hat nach dem Ableben des perversen Schulleiters und der „Aufarbeitung“ das Kapitel geschlossen und zehrt wieder von ihrem „pädagogischen Ruf“. Ungeschoren kam auch der „Sexualwissenschaftler“ Professor Helmut Kentler davon. Erst posthum wird ein wenig an seinem Ruf gekratzt. Sein perverses Erbe steckt in den Sexualköfferchen, mit denen schon kleine Kinder in Grundschulen und Kitas verstört werden.

Wer gegen sexuellen Missbrauch von Kindern vorzugehen vorgibt und dabei diesen verharmlosenden Begriff statt Vergewaltigung verwendet, von „Pädophilie“ als „sexueller Präferenz“ spricht und lächerliche Strafen vorsieht, ist schlimmer als die Täter selbst. Vor ein paar Jahrzehnten galt Sexualität noch als Tabu und „Geistliche“ genossen mehr Ansehen und wurden als Respektspersonen betrachtet. Heute werden Kinder und Jugendliche mit Sexualität zugedröhnt, dass sie genauso wenig in der Lage sind, einen Übergriff zu verbalisieren. Die Zerstörung der Familienstrukturen trägt ihr übriges dazu bei, dass Kindern die Vertrauenspersonen fehlen, an die sie sich wenden können, wenn ihnen bestimmte Vorkommnisse unangenehm erscheinen. Wo ist der Unterschied zu Meetoo, wenn im Schulunterricht das Dildosortiment ausgepackt wird? Wie bringt man Kindern bei, dass es Grenzen gibt, wenn diese durch den Staat immer wieder überschritten werden? Ist Missbrauch nur, wenn der Priester im Beichtstuhl zu ausführliche Fragen stellt? Ist sexuelle Belästigung nur, wenn der Bauarbeiter zu laut hinterherpfeift? Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn man die Schlagzeilen der Einheitspresse liest, die sich gerne an der Kirche abarbeitet und weiterhin die linksgrüne Vielfaltpädagogik hochschreibt, als wäre diese Form der Sexualisierung nicht genauso pervers und verachtenswert wie die verlogene Sexualmoral der Kirche. Wenn aber ein Gesundheitsminister „schwule Sau“ gerufen wird, schreiten die Behörden ein. Auf das Strafmaß kann man jetzt schon gespannt sein …