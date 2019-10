Meuthen trendet, weil der AfD-Politiker dem ZDF-Morgenmagazin ein „Interview“ gegeben hat.

Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in #Halle hatten Politiker und Vertreter der jüdischen Gemeinde der AfD eine Mitschuld an der Tat gegeben. Zu diesem Vorwurf äußerte sich der AfD-Bundessprecher @Joerg_Meuthen im Gespräch mit @andreas_wunn im #ZDFmoma. pic.twitter.com/vuNUpt5CPV — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) October 11, 2019

So kommentiert das Netz: „Es ist im höchsten Maß befremdlich, dem Biedermann-Fassadengesicht dieser Brandstifter-Partei ein Forum zu bieten. Ich hoffe, die Moderation macht keine Hofberichterstattung sondern ihren Job und röstet den Heuchler.“ Twitter Alexander Rose

Sagt mal @morgenmagazin, habt Ihr noch alle Latten am Zaun? Ihr ladet 2 Tage nach dem rechtsextr. Terror mit 2 Toten in #Halle, mit dem Brandstifter #Meuthen ausgerechnet jmd. v.d. Fascho-AfD zu diesem Thema ein? Tickt denn da niemand mehr richtig in der Redaktion, im Sender? Twitter Gr@f Fencheltee

Liebes @morgenmagazin, am zweiten Tag nach dem Anschlag auf die Synagoge in #Halle mit Meuthen den Vertreter einer antisemitischen, völkischen, in Teilen faschistischen Partei dazu sprechen zu lassen, macht uns fassungslos & widert uns an. https://t.co/G2fq63uPM5 — Halle gegen Rechts (@HalggR) October 11, 2019

Kritik der Genitalverstümmelung an Kindern als Antisemitismus darzustellen – ohne kritische Nachfrage und man weiss man ist beim ÖR morgenmagazin "moma". — heiner sigirdis (@ape2347) October 11, 2019

Gespräch? Für mich war es eher ein Verhör von @andreas_wunn. Aber das ist der „Stil“ des neuen Journalismus (Bsp. Kleber vs. Kurz), dass eigene Überzeugungen dem Gesprächspartner „aufgedrückt“ werden. Niveau geht anders. — Pit🖤💛 (@Quaelgott) October 11, 2019

Direkt nach dem Anschlag hatte Meuthen folgende Erklärung abgegeben:

„Der Täter ist nun glücklicherweise hinter Schloss und Riegel, und der Generalbundesanwalt hat aufgrund der hohen Bedeutung des Verbrechens die Ermittlungen übernommen. Richtig so. Als Nichtjurist hoffe ich auf das höchstmögliche Strafmaß – dieser Mörder möge sich nie wieder frei unter uns bewegen können.

Wir alle sollten gegenüber jeder Form von Extremismus und politisch wie auch religiös motivierter Gewalt unsere Abscheu und vollständige Ablehnung deutlich machen. Zugleich sollten wir von unserem Rechtsstaat die einzig angemessene Reaktion fordern, nämlich diesen Gewalttätern und Terroristen mit maximaler Härte zu begegnen.

Jüdisches Leben in Deutschland ist elementarer Bestandteil unserer Identität und wird dies immer bleiben. Wir von der Alternative für Deutschland werden dieses jüdische Leben gegen seine Feinde mit Zähnen und Klauen verteidigen.“