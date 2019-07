Der AfD-Bundestagsabgeordnete Marc Jongen hat sich für eine Arbeitsteilung in der AfD nach Vorbild von CDU und CSU ausgesprochen, um eine Spaltung der Partei zu verhindern. Bundessprecher Jörg Meuthen bezeichnet den Vorschlag als „Schnappsidee“.

Ich schätze meinen Kollegen @Marc_Jongen sehr, der Vorschlag einer Teilung der #AfD in West und Ost ist aber eine Schnappsidee. Es gibt nur eine AfD, und die lässt sich nicht teilen. So ist es und so wird es auch bleiben.

— Prof. Dr. Jörg Meuthen (@Joerg_Meuthen) July 26, 2019