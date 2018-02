Messermord von #Sulzdorf: Täter und Opfer kannten sich aus „islamischer Glaubensgemeinschaft“

Die Ermittler gaben neue Informationen zum Messermord in Sulzdorf / Schwäbisch-Hall bekannt. Täter und Opfer sollen beide die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, über einen zu vermutenden Migrationshintergrund wird sich weiter ausgeschwiegen. Beide Männer kannten sich aus einer nicht näher bezeichneten „islamischen Glaubensgemeinschaft“, das Motiv vermutet man im „zwischenmenschlichen Bereich“:

Wie bereits berichtet, wurde am Montag ein 33-jähriger Mann in Sulzdorf durch Messerstiche tödlich verletzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben zwischenzeitlich ergeben, dass der spätere Täter um kurz nach 12:00 Uhr an der Wohnung des 33-Jährigen in Sulzdorf erschien. Nachdem dieser die Wohnungstür öffnete kam es zu einem kurzen Gespräch. Der Tatverdächtige zog dann plötzlich ein Messer und stach unvermittelt auf sein Opfer ein. Die weitere Tathandlung verlagerte sich in die Wohnung des Opfers. Die Familienangehörigen des 33-Jährigen konnten beobachten, wie der 26-jährige Täter wortlos auf sein Opfer einstach. Anschließend entfernte sich dieser aus der Wohnung und flüchtete zunächst zu Fuß. Später benutzte er einen PKW zur weiteren Flucht. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, unter Einbeziehung von Kräften des PP Heilbronn, konnte der Tatverdächtige am Montag um kurz nach 17:00 Uhr in Heilbronn festgenommen werden. Das Opfer erlag wenige Stunden nach der Tat im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang, dass sich die beiden deutschen Staatsangehörigen aus ihrer gemeinsamen Mitgliedschaft in einer islamischen Glaubensgemeinschaft aus Schwäbisch Hall persönlich kannten. Die Ermittlungen zur Motivlage dauern an. Diese dürfte aber vermutlich im zwischenmenschlichen Bereich zu finden sein.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Haftanstalt überführt. Die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall und durch das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall dauern an.