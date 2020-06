Hier O24 auf Telegram folgen

Immendingen: 19-Jähriger bei Überfall auf Shisha-Bar mit Messer verletzt

Außer Lebensgefahr ist mittlerweile ein 19 Jahre alter Mann, der am späten Sonntagabend nach einer gewalttätigen und mit Waffen geführten Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar in der Schwarzwaldstraße mit mehreren dort erlittenen Messerstichen in einer Unfallklinik notoperiert werden musste.

Der 19-Jährige und mehrere Mittäter stürmten nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22.45 Uhr in die Gaststätte. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem 28-jährigen Betreiber der Bar. Hierbei wurde der 19-Jährige mit einem Messer verletzt.

Die Verletzungen des 19-Jährigen erforderten den Einsatz eines Notarztes, der durch Zeugen in die Bachzimmerer Straße angefordert wurde. Dort vermochten Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Konstanz sowohl ihn als auch mehrere seiner Begleiter anzutreffen. Der angeforderte Notarzt erkannte den Ernst der Situation und veranlasste die Einlieferung des Verletzten in die Unfallklinik.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Totschlag

Bad Oldesloe: Zwei Personengruppen mit Messer und Schlagstock

Am 27. Juni 2020, um 00:15 Uhr kam es im Kurpark in Bad Oldesloe, am sogenannten „Salzteich“, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der ein Messer und ein Schlagstock eingesetzt wurden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hielt sich eine Gruppe von mehreren Personen aus Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen im Kurpark auf.

Gegen 00:15 Uhr erschienen drei Personen – ein 20- und ein 21-jähriger Mann aus Bad Oldesloe und ein 26-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg – bei der Gruppe, um aufgekommene Unstimmigkeiten zu klären. Die drei sollen direkt gewaltsam auf männliche Mitglieder der anderen Gruppe eingewirkt haben.

Während der körperlichen Übergriffe kam es dann auch zum Einsatz eines Messers und eines Schlagwerkzeuges gegen einen 28 Jahre alten Mann aus Bad Oldesloe, der dadurch am Körper mehrere Verletzungen erlitt. Der 28-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Auch ein 25 Jahre alter Mann aus dem Umland von Ahrensburg zog sich durch die körperlichen Übergriffe Verletzungen im Gesicht zu. Er musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine Lebensgefahr bestand auch hier nicht.

Insgesamt wurden vier Personen verletzt.

Die drei mutmaßlichen Täter konnten durch die Polizei im Rahmen der Fahndung gefunden und vorläufig festgenommen werden. Alle drei waren polizeilich bekannt.

Die Personen wurden zum Polizeirevier Bad Oldesloe gebracht. Hier erfolgte die Entnahme von Blutproben und die Sicherung von tatrelevanten Spuren.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck lagen die Voraussetzungen für die Beantragung von Untersuchungshaftbefehlen nicht vor. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen.

Auf die drei Täter kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu, in denen sie sich verantworten müssen.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Wer konnte die Tat beobachten? Wer kann Angaben zur Tat machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 /5010.

Gießen: Mit Messer bedroht

Mit dem Messer bedrohten offenbar Freitagabend (26. Juni) zwei Unbekannte einen 23-jährigen Mann aus Gießen am Lahnufer (unterhalb des Christian-Rübsamen-Steg) Nach ersten Erkenntnissen schlug gegen 23.40 Uhr das Duo dem Gießener und bedrohten ihn anschließend gewaltsam. Dabei hielten einer ein Messer in der Hand. Das Opfer erlitt durch den Schlag eine Verletzung an der Wange. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zur Identität des Duos machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Calw – Polizei sucht nach Messerangriff den Fahrer eines roten Suzuki Swift

Die Polizei in Calw sucht derzeit einen Mann, der am Sonntag im Schleiftal einen 57-Jährigen mit einem Messer verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen taumelte gegen 16.30 Uhr der 57-Jährige benommen aus seiner Garage, als ihm gerade sein Sohn entgegenkam. Sein Vater wies eine Schnittverletzung am Oberarm und eine Schlagverletzung an der Stirn auf. Offenbar hatte er zuvor eine männliche Person überrascht, welche sich in der offenstehenden Garage zu schaffen machte. Als er den Mann ansprach, soll dieser aus einem Regal ein Messer genommen und damit den Garagenbesitzer verletzt haben. Zudem dürfte der Mann seinem Gegenüber auch noch mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben.

Der Unbekannte soll in einen bei dem Umspannwerk geparkten roten Suzuki Swift mit Calwer-Zulassung eingestiegen und in Richtung Calw-Stammheim davongefahren sein. Er wird als etwa 175 cm groß und 20-30 Jahre alt beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Sein Gesicht war mit einer Atemschutzmaske bedeckt. Aus der Garage dürfte nichts entwendet worden sein. Der verletzte Mann konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung zwischenzeitlich wieder verlassen. In den vorangegangenen Tagen soll die Person schon mehrfach mit dem Fahrzeug im Schleiftal gesehen worden sein, wobei er auch hier stets die Kapuze über dem Kopf und eine Maske über dem Gesicht trug.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder weitere Hinweise zu der gesuchten Person machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Calw unter 07051/161-3511 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Altstadt: Schlägerei zwischen zwei Personengruppen – 19-Jähriger soll mit Messer bedroht worden sein

Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr gerieten in der Hauptstraße in Höhe des Theaterplatzes zwei Personengruppen, überwiegend aus Heidelberg und Mannheim, mit insgesamt 13 Beteiligen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren aus unbekannten Gründen in Streit. Nachdem zunächst verbal gestritten wurde, soll im weiteren Verlauf ein 19-jähriger Tatverdächtiger ein Messer gezückt und von einem Gleichaltrigen Geld und Zigaretten gefordert haben. Kurz darauf kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen den Gruppierungen. Die Polizei konnte die Personalien der Beteiligten feststellen.

Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen wurde in seiner Jackentasche ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Versuchs der schweren räuberischen Erpressung ermittelt. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.

Düren: Messer auf Spielplatz vergraben

Am Sonntag wurden auf einem Spielplatz in Aldenhoven-Siersdorf mehrere Messer gefunden, die mit der Spitze nach oben in den Sand eingegraben waren. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Am Sonntagmittag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, auf einem Spielplatz an der Albert-Schweitzer-Straße in Siersdorf mehrere Messer gefunden zu haben, die mit der Spitze nach oben im Sand vergraben worden waren.

Die Polizei stellte die Messer sicher und durchsuchte, gemeinsam mit Mitarbeitern des zuständigen Ordnungsamtes, den Spielplatz auf weitere Messer. Die Beamten verständigten sodann den zuständigen Bauhof. Dieser wird sicherstellen, dass der gesamte Sand auf dem Gelände noch einmal gründlich gekehrt und gesiebt wird um weitere Gefahrenquellen auszuschließen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Düren: Mit Messer bedroht

Die Betreiberin eines Kiosk wurde am Samstagnachmittag von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Ob er und seine Begleiter es auf Beute abgesehen hatten, ist nicht klar.

Kurz nach 17:00 Uhr betraten drei junge Männer den Verkaufsraum an der Frankenstraße. Sie trugen alle eine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung, dazu hatte jeder von ihnen eine Kappe oder eine Kapuze auf dem Kopf. Da die Personen hierdurch kaum erkennbar waren, bat die Kioskbetreiberin die jungen Leute, ihre Kopfbedeckungen abzulegen. Als Reaktion darauf trat einer der Männer an die Frau heran, hielt sie fest und bedrohte sie mit einem Messer. Die Bedrohte schrie, woraufhin die Unbekannten den Kiosk verließen. Bei dem Versuch, einen der Männer festzuhalten, riss sich dieser los und schleuderte die Frau gegen einen Kühlschrank. Die Verkäuferin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Intention der drei Maskierten ist nicht bekannt. Da sie jedoch eine große Tasche mit sich führten, kann ein geplanter Raub nicht ausgeschlossen werden. Alle drei waren etwa 16 oder 17 Jahre alt. Zwei von ihnen trugen graue Oberbekleidung, sie waren circa 1,75 m groß. Der dritte war mit geschätzten 1,85 m etwas größer und bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung. Das Messer hatte einen braunen Holzgriff und eine etwa 15 cm lange Klinge.

Hinweise auf die Täter sowie verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatorts werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

Gronau: Mit Messer bedroht und ausgeraubt

Unbekannte raubten aus einer Wohnung in Gronau am Freitag eine Handtasche mit Bargeld und Dokumenten. Die 64-jährige Hausbewohnerin wurde nach eigenen Angaben gegen 14.15 Uhr in ihrem Schlafzimmer von einem Täter mit einem Messer bedroht, ein weiterer durchsuchte die Räume an der Vereinsstraße. Mit der Handtasche flüchteten die Unbekannten. Wie die Räuber in die Wohnung gelangten, ist unklar. Die Männer hätten ohne Akzent gesprochen und seien circa 24 bis 25 Jahre alt gewesen, gab die Geschädigte an. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 entgegen.