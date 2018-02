Merkelmussweg +++ Antifa droht: „heute knallt’s!“

Es ist die typische Handschrift der linksextremen Handlanger der Merkeljhunta. In der Nacht wurde ein feiger Anschlag auf das Haus von Uta Ogivlie verübt, die für heute Abend erneut eine Merkel-muss-weg-Demo in Hamburg organisiert hat.

Auch in Berlin droht die „Antifa“ Gewalt gegen den am Samstag geplanten Marsch der Frauen auf das Kanzleramt an.

Hamburg erhebt sich: Merkel muss weg!