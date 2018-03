Merkel Bonaparte: Die Meineid-Kanzlerin vor der letzten Thronbesteigung

Heute wird wieder einmal Geschichte geschrieben, ein Happy-End steht leider nicht im Drehbuch. Erneut wird die Meineid-Kanzlerin die in Artikel 56 festgelegten Worte aufsagen:

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“

Hier ein paar Beispiele für Merkels Lügen und Verfassungsbrüche:

2008 – „Die Spareinlagen sind sicher“

2010 – Merkel hält „Multikulti für absolut gescheitert“ – Rede vor der Jungen Union / CSU-Chef Seehofer pflichtete ihr bei: „Multikulti ist tot“

2012 – " Es wird keine Vergemeinschaftung von Schulden geben, so lange ich lebe" . Genau drei Tage nach dieser Aussage wurden ESM und Fiskalpakt durch Bundestag und Bundesrat geputscht

2013 – " Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben." Im März 2015 stimmte der Bundestag und am 8. Mai der Bundesrat dem Gesetz zu.

2013 – „…die Amerikaner sind auch bereit, mit uns ein so genanntes No-Spy-Abkommen zu verhandeln." Das war selbstverständlich gelogen

2015 – Merkel: „Islam gehört unzweifelhaft zu Deutschland"

2015 – Merkel ist genervt: „ … ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin. Nun sind sie halt da“



Merkel hat mit ihrem „Flüchtlingsdiktat“ Deutschland in der EU isoliert, so liest man häufig in der Systempresse, das aber ist nur die halbe Wahrheit. Sie ist der ausführende Produzent der Schattenregierung, deren Ziel die Abwicklung der Nationalstaaten in Europa ist. Merkels ehemaliger Finanzminister Schäuble verglich sie einst mit Napoleon, ob er dabei auch an das schmähliche Ende des kleinen Korsen gedacht hat?

Merkel wartet noch auf ihr persönliches Waterloo und die deutschen Patrioten mit ihr, nur auf der gegenüberliegenden Front. Dass es ihre letzte Amtszeit ist, darüber sind sich wahrscheinlich alle Beobachter einig, vielleicht ist es aber auch die letzte Legislaturperiode einer Bundesrepublik auf deutschem Boden und danach wird es nie wieder wie vorher sein. Die Zeichen stehen auf Sturm …