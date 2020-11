Der Bundestag ist im Begriff, sich nächste Woche überflüssig und „Gesundheitsminister“ Jens Spahn zum Corona-Kanzler zu machen, da kommt die „Junge Liberale“ mit einer Nebelkerze aus der Deckung und provoziert mit: „Was hält Euch davon ab, mit Euren Geschwistern ins Bett zu gehen?“

Der Inzest-Paragraph ist ein Abbild religiöser Moralvorstellungen und gesellschaftlichen Ekels. Beides ist kein Argument für eine Strafbarkeit. 11/12 — junge liberale (@jungeliberale) November 12, 2020

Wenn das so ist, dann bin ich für die Abschaffung von § 223. Die Strafbarkeit von Körperverletzung schützt ja ebenfalls keine Opfer, wie sie auch keinen Schaden wieder gut machen kann. Also weg damit und wenn „Junge Liberale“ ihre Forderungen in die Welt hinausposauen, immer „mitten in die Fresse rein!“ Straffrei, versteht sich ja von selbst.