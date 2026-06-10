Zwei Billionen Euro für Brüssel: Der nächste EU-Haushalt wird zur Verteilungsschlacht

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Redaktion F-News

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Die EU will von 2028 bis 2034 fast zwei Billionen Euro verteilen. Nettozahler verlangen Kürzungen, Empfängerländer verteidigen ihre Fördertöpfe und Brüssel sucht neue Einnahmequellen.

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