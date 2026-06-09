Vorratsdaten auf Vorrat: Bundesrats-Ausschüsse wollen sechs Monate Speicherung

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Noch bevor die geplante dreimonatige IP-Speicherpflicht Gesetz ist, fordern Ausschüsse des Bundesrates bereits sechs Monate. Auch das Quick-Freeze-Verfahren soll deutlich ausgeweitet werden.

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