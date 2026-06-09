Vom Ex-Wessi zum Kostüm-Ossi

Ausgerechnet Björn Höcke erklärt Westdeutsche zu „deutschsprechenden Amerikanern“. Dabei ist der Thüringer AfD-Chef selbst ein waschechter Wessi: geboren in Nordrhein-Westfalen, aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, Studium und Berufsleben in Westdeutschland. Erst 2008 zog er nach Thüringen. Im Weltwoche-Interview behauptete Höcke, im Osten lebten noch „deutschsprechende Deutsche“. Der Westen habe dagegen eine „Ersatzidentität“ angenommen und sich von der […]

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