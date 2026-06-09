Unterhaching: Mutter und Zwillingsbruder greifen homosexuelles bulgarisches Paar an

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Redaktion F-News

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In einem Hotel in Unterhaching haben die Mutter und der Zwillingsbruder eines 23-Jährigen dessen Partner mit Schere, Bratpfanne und Fäusten angegriffen. Die Polizei geht von einem homophoben Motiv aus.

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