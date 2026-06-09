Schwarz-Rot sägt an der Witwenrente: Unchristlich, unsozial, familienfeindlich

|

Redaktion F-News

|

Die Rentenkommission erwägt ein verpflichtendes Rentensplitting statt der heutigen Hinterbliebenenrente. CDU und SPD würden damit ausgerechnet Ehepartner bestrafen, die Familie, Kinder und Pflege über Karriere gestellt haben.

→ Ganzen Artikel auf f-news.net lesen

Dieser Beitrag erschien zuerst auf f-news.net.

Redaktion F-News