Schlag in die Magengrube: Regierung lässt Tankrabatt zum Ferienstart auslaufen

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Redaktion F-News

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Am 1. Juli endet die Entlastung um knapp 17 Cent je Liter. Ersatz gibt es vorerst nicht. Pendler und Familien sollen auf ein späteres Eingreifen der Koalition hoffen.

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