Nach Gruschs UAP-Auftritt: UFO-Szene schwankt zwischen Durchbruch und Beweisnot

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David Gruschs neue Aussagen sorgen in der UAP-Szene für Aufbruchsstimmung, aber auch Frust. Die einen sehen politischen Druck, die anderen wieder nur Behauptungen ohne offengelegte Beweise.

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