Microsofts KI-Werkzeuge gekapert: Schadcode griff nach Entwickler-Passwörtern

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Angreifer schleusten Schadcode in Microsofts Durable-Task-Pakete und GitHub-Repositories. Ein manipulierter KI-Agent wurde dabei selbst zum Einfallstor.

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