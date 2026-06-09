Jeder fünfte Kleinbetrieb fürchtet das Aus: Deutschland erdrückt sein Rückgrat

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Redaktion F-News

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53 Prozent der befragten Kleinunternehmen melden Liquiditätsengpässe, 42 Prozent haben Investitionen verschoben oder gestrichen. Fast jeder fünfte Betrieb sieht seine Existenz gefährdet.

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