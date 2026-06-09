FTX-Milliardenbetrüger bittet Trump um Gnade: SBF sucht den politischen Ausweg

|

Kryptoporter

|

Der verurteilte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat ein Begnadigungsgesuch eingereicht. Eine sofortige Freilassung beantragt er nicht, doch das politische Signal wäre fatal.

→ Ganzen Artikel auf f-news.net lesen

Dieser Beitrag erschien zuerst auf f-news.net.

Avatar-Foto

Kryptoporter