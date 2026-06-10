EZB vor Zinserhöhung: Europas Bürger zahlen für Energieinflation und schwache Wirtschaft

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Redaktion F-News

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Die Märkte rechnen für Donnerstag nahezu sicher mit einer EZB-Zinserhöhung. Sie soll Inflationserwartungen bremsen, trifft aber eine bereits schrumpfende Euro-Wirtschaft.

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