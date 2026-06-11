EZB dreht die Zinsschraube: Bürger und Betriebe zahlen für den Energie-Schock

Die Europäische Zentralbank erhöht alle drei Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte. Auslöser ist vor allem der neue Energiepreisschub infolge des Nahostkriegs. Öl und Gas werden dadurch nicht billiger – Kredite, Investitionen und Wohnungsbau aber teurer.

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