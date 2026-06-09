EU-Digitalwallet verleitet Nutzer zur Preisgabe ihrer Identität

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Eine neue Studie zeigt: Selbst eine datensparsame Digitalwallet schützt nicht, wenn Dienste zu viele Identitätsdaten verlangen und Nutzer die Freigabe trotzdem bestätigen.

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