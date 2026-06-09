Epstein-Deal: Ex-Polizeichef belastet Justizministerium unter Bush

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Ein neuer Bericht wirft die Frage auf, ob Washingtons Justizministerium in die Epstein-Ermittlungen eingriff. Einen Beleg für eine persönliche Anweisung George W. Bushs gibt es nicht.

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