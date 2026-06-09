Diplom-Physiker Dieter Glatting: Warum die CO₂-Treibhausthese physikalisch nicht trägt

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Redaktion F-News

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Dieter Glatting hält den Strahlungsantrieb durch CO₂ für physikalisch unhaltbar. Sein Kernargument: Kollisionen übertragen absorbierte Energie auf die Luft, bevor CO₂ sie abstrahlen kann.

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