Deutschlandfahne im Bundestag verboten: Klöckner erklärt Schwarz-Rot-Gold zum unerlaubten Aushang

|

Redaktion F-News

|

Beatrix von Storch darf die Deutschlandfahne nicht sichtbar in ihr Bürofenster hängen. Die Bundestagsverwaltung beruft sich auf ein allgemeines Verbot – und behandelt Schwarz-Rot-Gold wie jeden beliebigen politischen Aushang.

→ Ganzen Artikel auf f-news.net lesen

Dieser Beitrag erschien zuerst auf f-news.net.

Redaktion F-News