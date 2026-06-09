David Grusch am US-Kapitol: Der UAP-Enthüllungs-Liveticker

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David Grusch tritt am 9. Juni 2026 mit Abgeordneten und Disclosure-Aktivisten vor das US-Kapitol. F-NEWS dokumentiert die wichtigsten Aussagen und Forderungen im Liveticker.

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