Chemtrails: CIA plante schon 1965 die totale Wetter-Kontrolle

|

Netzreporter

|

Ein wiederentdecktes Dokument belegt umfangreiche staatliche Forschung an Wettermodifikation und militärischen Anwendungen. Es ist jedoch kein Beweis für heutige Chemtrails.

→ Ganzen Artikel auf f-news.net lesen

Dieser Beitrag erschien zuerst auf f-news.net.

Avatar-Foto

Netzreporter