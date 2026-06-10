Belfast nach brutalem Messerangriff: Bus brennt, Häuser attackiert, Regierung ruft zur Ruhe

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Redaktion F-News

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Ein sudanesischer Asylbewerber soll in Belfast einen Mann mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt haben. Danach brannten Fahrzeuge, Häuser wurden attackiert und Politiker warnten vor einer landesweiten Eskalation.

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