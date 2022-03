Tatsächlich im Kommen? Polnischer Trick mit MiG-Kampfflugzeugen könnte uns in den Atomkrieg schicken

„Russia Today deutsch (RTde)“ pflegt verlässlich zu sein. Deswegen hat man die Nachrichtenplattform EU-weit verboten, denn – wie in der deutschen Innenpolitik – gegen unbequeme Tatsachen-Benenner hilft nur der Rausschmiss, die Cancel culture. Es ist alarmierend, was „RTde“ da meldet: „Nach Medienberichten will Polen … Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern. Alle polnischen MiGs werden an die US-Truppen übergeben – allerdings nicht in den USA, sondern auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Deutschland. Im Gegenzug erhält Polen von den USA eine entsprechende Zahl amerikanischer F-16″ (hier).



Der tödliche Trick trägt die Handschrift des Architekten des Ukrainekrieges, des USA-Ministers Blinken

Sollte dieser tödliche Trick tatsächlich Gestalt annehmen, würden die Polen nicht als Kriegsteilnehmer fungieren, denn ihre MiGs haben das Land in Westrichtung verlassen. Wenn sie dann aus Ramstein in die Ukraine fliegen oder gelangen, ist Deutschland der entsendende Kombattant und das rechtfertigt aus militärisch-strategischer Sicht die Stilllegung der Nachschubbasis, in dem Falle Ramstein. Wie die Russen das Ding stilllegen würden und welche Waffen dafür zum Einsatz kämen – dazu kann in Deutschland nur gebibbert werden. Jedenfalls hilft uns die unbeholfen-großsprecherische und feministische Außenpolitik der Ampel nicht mehr weiter. Es muss stattdessen den Regisseuren dieses tödlichen Tricks – also dem US-Minister Blinken und seinen Kriegsräten – mit Macht in den Arm gefahren werden.



Fazit: Deutschland darf sich nicht vietnamisieren lassen. Das haben die USA mit Dutzenden verbrannter Länder und Regionen schon durchgezogen. Sie nennen es „verteidigen“, legen aber das jeweilige Land in Schutt und Asche. Vietnam, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und etliche andere bürgen für Qualität und Wirkung der US-amerikanischen Militärmaschinerie.