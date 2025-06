Rechte raunen ruinösen Rat

Ich muss heute noch mal nachlegen mit Bezug auf das Compact-Verbot und dann das hier. Blablabla, die uns ein XY für zwei YY oder XX weismachen wollen und jeden Widerspruch höchstrichterlich als Misgendern mit empfindlichen Geldstrafen ahnden lassen, haben doch schon längst den Volksbegriff im Grundgesetz geändert, dass jegliche volkstümliche Auslegung im Zweifelsfall als „verfassungsfeindlich“ verboten werden kann.

Wahrscheinlich hat @KrahMax wirklich recht: @GoeringEckardt und Co haben gewonnen. Die massenhafte illegale Ansiedlung ist unumkehrbar. Darauf hat die antideutsche Ideologie spekuliert und gewonnen. pic.twitter.com/ytd7EmthAp — Alexander Wallasch (@AlexWallasch) June 11, 2025

Der texanische Verschwörungsunternehmer Alex Jones hatte auch seinerzeit versucht, sich mit Ausreden aus der Verantwortung zu winden und behauptet, er sei nur Schauspieler und seine Infowars-Sendung nur eine Show. Das rettete ihn nicht vor der Verurteilung zu Schadensersatz in Sandy-Hook-Prozess zu mehr als einer halben Milliarde US-Dollar. Obwohl er eigentlich pleite sein müsste und es offiziell auch ist, spielt er immer noch eine bedeutende Rolle bei MAGA und wurde von Elon Musk auf X wieder freigeschaltet. Seitdem singt er das Hohelied auf Mr. Neuralink vor dem er früher immer gewarnt hatte.

In Deutschland ist alles eine Nummer kleiner, Schnellroda nicht Texas, Max Krah kein Donald Trump und Elsässer erreicht mit 40.000 Abonnenten keine Millionen wie Alex Jones. Dafür ist das System noch erbarmungsloser und die Gerichte kleinlicher als in den USA. Wie das Urteil im Fall Compact ausfällt, ist im Prinzip schon fast egal. Was nutzt es, wenn man alles sagen darf, für seine Meinung aber von anderen straffrei ausgegrenzt und durch Kontenkündigungen an der wirtschaftlichen Teilhabe gehindert werden darf, wenn sich am Ergebnis sowieso nichts ändert?