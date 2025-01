Keine Rettung, aber alternativlos für Deutschland

Nun ist sie halt Kanzlerkandidatin, so alternativlos für die Partei, wie die AfD für Deutschland ist. Keine Partei kann dieses Land retten, da übertreibt Elon Musk ein wenig, aber die Deutschen könnten sich mit der AfD wieder Respekt verschaffen, den Ampel und GroKo im Ausland verspielt haben.

Es gibt Sollbruchstellen, zwischen Trump und Musk und auch zwischen Weidel und der AfD, doch der Erfolg macht beide unerreichbar für Widersacher in den eigenen Reihen. Trump wird bleiben, wenn Musk vielleicht gelangweilt von der Routine im politischen Geschäft wieder das Weite sucht, aber im Hintergrund weiterhin seine Hand mit im Spiel hat. Einen offenen Bruch, der beide Männer zu Feinden macht, wie in linksversifften Medien spekuliert wird, wird wohl keiner der beiden riskieren. Weidel hat sich gekonnt an die Spitze der AfD gesetzt und wird auch die Avancen von Elon Musk geschickt für sich zu nutzen wissen. Ob das reicht, die Partei zur Wahlgewinnerin zu machen, darf allerdings bezweifelt werden. Die Etablierten (Soros und Gates – Geschmierten) schäumen vor Wut, denn ihren Milliardären fehlt einfach das, was den Unterschied zu Elon Musk macht. Ihre Klima- und Migrationskampagnen sind hinterhältig, Musk ist dagegen geradeaus, das gefällt den Leuten besser.

Wird Alice Weidel Kanzlerin? Wohl nicht, aber jedes Mandat für die AfD ist ein Mandat weniger für die Deutschlandhasser und Kriegstreiber und wer sagt denn, dass es nicht in Kürze wieder Neuwahlen geben könnte, wenn sich herausstellt, dass „Deutschland“ unregierbar geworden ist? Wie würden dann die Würfel fallen?