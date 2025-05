Journalistin Alina Lipp von EU ausgebürgert: Sie hatte die Videokamera auf ukrainische Verbrechen gehalten

Die sogenannte Demokratie wird von der Brüssel-EU in Trümmer gehauen. Jetzt werden sogar deutsche Staatsbürger und Journalisten enteignet und ausgebürgert, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen. Dagegen erscheint Nordkorea als eine Insel der Freiheit, denn sowas ist von dort nicht bekannt – oder kennt jemand einen ausgebürgerten nordkoreanischen Journalisten? Was wirft die armselige Brüssel-Kommission Frau Lipp konkret vor? Sie – und der Kollege Thomas Röper – sollen laut EU „russische Propaganda“ verbreitet und durch ihre Berichterstattung zu „destabilisierenden Aktivitäten“ beigetragen haben (hier). Das liest sich wie Hitler- oder Honecker-Sprech in deren letzter Phase.

Frau Lipps „Verbrechen“? Sie zeigte Videos vom ukrainischen Dauer-Beschuss auf Wohngebiete mit Toten und Verletzten

Der Vorwurf, dass eine junge Frau noch im Teen-Alter die Europäische Union destabilisieren könne, sagt mehr über die brüchige EU als über Frau Lipp aus. Sie hat das getan, was jeder anständige Journalist zu tun hat: Die Situation so darzustellen, wie sie ist und nicht, wie man es in der Redaktion gern hätte. Frau Lipp ist durch Donezk gegangen – teils mit Helm und Schussweste – und hat ihre Kamera eingeschaltet, als die Ukrainer immer wieder die eigene Bevölkerung in den Freizeitparks und Wohnvierteln mit großkalibrigen Nato-155-er Artilleriegranaten beschossen und die Gebiete mit üblen Kindersprengminen übersät haben. Lipps Videos waren authentisch und deshalb in der EU verbotene „destabilisierende Aktivität“. Die Journalistin ist seit Beginn des Ukrainekrieges eine wichtige Informationsquelle, weil die Manipulation und das Spin-Doktorieren der deutschen Staatsfunker und gekauften Hauptmedien bei ihr fehlt. Da gab es keine „Experten“ und auch keine Straxx-Zimmerflak, die die ukrainischen Kriegsverbrechen relativierten und wegbemäntelten, sondern die nackte Wahrheit der Kameraaufzeichnung. Hier zu ihrem Telegram-Kanal.

Die Brüssel-EU hat Null Daseinsberechtigung, wenn sie die eigenen Staatsbürger beraubt und aussperrt, weil sie nicht auf Linie liegen

Man fragt sich, wie lange sich das angepasste und ARD & ZDF-verblödete Bürgertum in Deutschland noch einen Schlag vor den Kopp nach dem anderen und die obszöne Strangulierung einfachster Bürgerrechte bieten lässt.