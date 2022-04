Impfpflicht vorerst gescheitert und weitere Nebelkerzen

Jetzt ist sie also krachend gescheitert – die heiß umkämpfte Impfpflicht. Angeblich gab es keine Mehrheit in den eigenen Reihen des Kabinetts und außerdem seien „verfassungsrechtliche“ Bedenken nicht gänzlich auszuräumen gewesen. Haben die Impfgegner jetzt also gesiegt?

Nein, was ist denn mit der Masernschutzimpfung? Ein Jahr vor „Corona“ hatte eine Mehrheit der Abgeordneten für den Entwurf von Jens Spahn gestimmt. Ohne jede Not, denn etwas mehr als 500 Erkrankungen pro Jahr kann man nun wirklich nicht als „Epidemie“ bezeichnen. Ein Fest für die Pharmalobby und vielleicht einer der Grundsteine der Villa Neuspahnstein? Wer weiß es so genau? Der Verdacht allerdings darf erhoben werden.

Was mit Kindern möglich ist, von Kinderärzten, Einrichtungen, Gesundheits- und Jugendämtern überprüft werden kann, soll mit Erwachsenen nicht funktionieren? Zudem fallen auch Erwachsene, sofern sie in Schulen und Kindergärten arbeiten, unter die Masernimpfschutzregelung. Ohne Nachweis setzt es ein Bußgeld und der Job kann gekündigt werden. Ungeimpften Kindern kann die Aufnahme in Kita und Schule verweigert werden. Wo kein Wille ist, herrscht also Zwang. Wo waren denn hier die ethischen oder verfassungsrechtlichen Bedenken oder Zweifel an der Umsetzbarkeit? Ich werde den Verdacht nicht los, dass wir verarscht wurden. Impfzwang gab es früher auch schon – auf Geheiß der WHO gegen Pocken in allen westlichen Ländern. Was soll denn heute anders sein als damals, dass Staaten das nicht mehr gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen können?

Das Corona-Theater ist vorerst beendet. Zwei Jahre Maskenterror haben Wirkung gezeigt, jetzt wurde das Virus von Vlad Putin abgelöst. Dachten noch viele, dass es gar nicht zu einem Krieg in der Ukraine kommt, glaubten die dadurch Überraschten dann immerhin an einen Blitzsieg, der nun in weite Ferne gerückt scheint. Aber wer profitiert von einem kurzen Krieg und wer von einem Krieg, der sich ewig lange dahin zieht? Darüber sollte man mal nachdenken.

Russland und die USA machen weiterhin prächtige Geschäfte. Öl fließt mehr als zuvor nach Übersee, während die EU sich mit „Sanktionen“ das Wasser abgräbt. Findet in der Ukraine wirklich ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der NATO bzw. USA statt, wie viele schreiben? Zumindest Russland kämpft selber, das Narrativ ist also nicht ganz stimmig. Und was, wenn Putin nur die zweite Garde in die Ukraine geschickt hat und der wahre Krieg erst noch bevor steht? Wo wird er ausgetragen? In Moskau und Washington? Oder Polen, danach Berlin?

Und wenn die Rechnung der unheiligen Allianzen nicht aufgeht, die Neue Weltordnung nicht installiert werden kann und die Menschheit sich weigert, Künstliche Intelligenz als neue Gottheit zu verehren, was geschieht dann? Lösen China und Russland die USA als Weltmacht ab oder reißt es sie mit in den Abgrund?