Die USA erfolgreich: Deutschland als Kamikaze opfert sich und beschädigt Russland schwer

Die derzeitige Ruhe in Washington ist vielsagend: Man lehnt sich zufrieden zurück, weil die US-Planung in Osteuropa zum Erfolg geworden ist. Im Kampf gegen Russland steht es 1:0 für die USA und sie können sich verstärkt den Chinesen zuwenden. Gezündet hat die US – Strategie, die abziehenden Russen durch militärische Verfolgung und Einkreisung so weit in die Enge zu treiben, dass das Land die Flucht nach vorne antreten musste, als ihm aktuell auch noch die Krim entrissen werden sollte. Anschließend gelang es den USA und der Nato-Mehrheit, Deutschland seine katastrophalen Weltkriegserfahrungen in den Wind schlagen zu lassen und zum Waffenlieferanten im Ukrainekrieg zu werden. Dadurch muss unser Land russischerseits als Nachschubbasis eingestuft werden und mit den zugehörigen militärischen Konsequenzen rechnen.

Bewährtes USA-Rezept aus Bananenrepubliken: Andere vorschicken, die Drecksarbeit machen lassen und selbst weiter ausplündern



Deutschlands masochistisch-irrationale Wendung gegen Russland verwirklicht das Nato-Prinzip „to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down“ (hier) und konnotiert die Regeln des british „Commonwealth“ genannten Ausplünderungssystems , das gleichfalls andere ins Feuer schickte und selber absahnte. Deutschand als rohstoffarmes Land ruiniert sich durch die kriegerische Aussperrung der vor der Haustüre liegenden Bodenschätze Russlands und kann zu den künftigen Höchstpreisen für Strom und andere Energien künftig weder Industrieprodukte zu Weltmarktpreisen herstellen, noch soziale Aufgaben im Inneren stemmen, weil die Rüstungsindustrie mit aberwitzigen Extrageldern gefüttert werden wird. Die Waffengelder werden — o Zufall – großenteils in den USA landen.



Scholz will „einen sehr hohen Preis bezahlen“, weiß aber nicht, was ein Liter Benzin kostet

Der ersichtliche Ruin Deutschlands wird von den Brüssel-EU-Freunden, die uns seit Jahrzehnten zur Ader lassen, (T2-Salden, Schuldenvergemeinschaftung, Milliardenschenkungen u.v.a.m.) nicht als störend empfunden, weil ihnen der deutsche Moralimperialismus, die Einwanderungsbesessenheit und Besserwisserei zunehmend auf den Geist gehen – deutsches Geld hin oder her. Den Bundeskanzler und seine gelbgrüne Armada scheint es ebenfalls nicht zu stören, wie die Kleinen Leute Deutschlands wirtschaftlich in Grund und Boden gerammt werden, weil Scholz nicht einmal den Benzinpreis kennt (hier). Und dass unser angebliches Klimaschutz-Land zu einem der weltweit größten Schmutzgas-Verbraucher gewandelt wird, ist eine ironische Poiente der Berliner Infantilpolitik.

Per Fazit können sich die USA zu ihrer Planung beglückwünschen: Deutschland und Russland setzen sich gegenseitig schachmatt bis hin zum aktuellen Kriegseintritt über Waffenlieferungen. Die Amerikaner selbst beziehen weiter Rohstoffe, Gas und Öl aus Russland und können ihre Hände im Schutze der allgemeinen Volksveridiotung durch Staatsfunker und Kartellmedien in aller Ruhe und Unschuld waschen.