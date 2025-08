Den US-Raketen in Polen folgen deutsche Kampfflugzeuge – wann hört der Wahnsinn endlich auf?

Wie lange will Deutschland in der bellizistischen Leistungsschau der Internationalisten noch die Spitze bilden? Ein größenwahnsinniger Sauerländer bedroht Russland nach Strich und Taurus und merkt in seiner Kriegsbesoffenheit nicht, dass er uns alle ins Verderben stürzen könnte, wenn er so weiter macht. Seine Sprüche gegen Russland sind in ihrer feindlichen Tendenz nur durch Fachleute von denen Hermann Görings gegenüber den Briten zu unterscheiden. Dessen Luftwaffe war zu keiner Zeit in der Lage, Deutschland zu schützen und der Konterschlag war vernichtend. Genau das konnotiert der ältere Zeitgenosse, der noch in der Weltkriegsgeneration aufgewachsen und bestürzt ist, wie erfahrungslos und geschichtsblind die Berliner Infantilpolitik mit dem Atomkrieg hantiert.

Die USA und Nato drücken seit 2010 die Russen an die Wand

Bleibe man ehrlich: Die USA haben seit 15 Jahren mit jährlich wiederholten Drohmanövern unter Verlegung ganzer Brigaden aus den USA an die russische Peripherie den europäischen Frieden vergiftet. Wendepunkt von Frieden zu Kriegsvorbereitung war 2016 die unprovozierte Aufstellung von US-Raketen in Polen, wo weder die USA noch ihre Raketen etwas zu suchen hatten. Diese Raketen zielen auf Moskau. Der allzeit verdummungsbereiten deutschen Öffentlichkeit band man den antirussischen Bären auf, die Projektile richteten sich gegen den Iran, der weder Interkontinentalraketen besaß noch besitzt. Das stets vertuschte Ziel des Globalisten-gesteuerten Stellvertreterkrieges in der Ukraine ist, den Russen das letzte „Luftloch“ nach Westen zu verschließen – die Schwarzmeerpassage durch den Bosporus. Mit einer Stationierung der US-Mittelmeerflotte im traditionellen russischen Kriegshafen Sewastopol – ein Ziel des Natobeitrittes – könnte man die Russen komplett vom Westen abblocken. Blockierte man dazu noch die Ostseepassage, so hätten die globalen Kämpfer den Traum von Davos und Bilderberg verwirklicht, das größte Land der Erde komplett von der Westperipherie abgeschnitten zu haben.

Die Russen werden sich von Herrn Merz nicht ungestraft bedrohen lassen

In Deutschland kann man froh sein, dass der besonnene „Schachspieler“ Putin in Moskau dran ist. Andere an seiner Stelle hätten womöglich längst losgeschlagen, wie man aus der Umgebung im Kreml hören kann. Nach den US-Raketen auch noch deutsche Kampfflugzeuge in Polen zu stationieren (hier) ist leeres Großkotzgehabe mit potentiell tödlichen Folgen. Unser Land kann sich nicht verteidigen (O-Ton Pistolius) und muss besonnen und entschieden auf den Kriegsschluss hinwirken. Ob das mancher Sauerländer Spirellus verstehen kann, ist nachrangig.