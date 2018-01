SoKoMerkel: Mehrheit der Deutschen glaubt angeblich an #GroKo

In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage glauben 65 Prozent der Befragten, dass es zu einer Großen Koalition kommen wird. Nur 26 Prozent der Deutschen vermuten ein Scheitern der GroKo-Verhandlungen.

Im November 2017 waren die Deutschen in ihrer Einschätzung noch pessimistischer: Damals glaubten 34 Prozent der Befragten an ein Scheitern, 63 Prozent an ein Gelingen der Verhandlungen.

Bei Neuwahlen und einer weiteren politischen Kräfteverschiebung dürften jedoch die Chancen auf einen Merkel-Untersuchungsausschuß steigen. Im Wahlkampfmodus war auch FDP-Cheferneuerer Lindner auf die AfD-Forderung eingestiegen, auch das NetzDG bezeichnete er als verfassungswidrig.

Wir haben hier eine Twitter-Umfrage gestartet.