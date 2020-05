Hier O24 auf Telegram folgen

Auf normalem Wege war die Welt dabei, vor die Wand zu fahren, sagt Max Otte, Corona kam den Regierenden also gerade recht, um von den großen strukturellen Problemen, die man anders nicht mehr lösen konnte, eventuell noch runter zu kommen. Von daher komme der Wahnsinn, der jetzt tobt, gar nicht so überraschend. Es hätte ohnehin eine Krise wie diese, oder eine ähnliche, gebraucht, um Zwangs-Verordnungen gegen diese strukturellen Probleme einzuleiten. Der Ausgang des Experiments (auf unsere Kosten) ist freilich offen. Max Otte sieht sich mit den wichtigen Aussagen in seinem Bestseller „Weltsystemcrash“ durch Corona bestätigt. Doch mit den umstrittenen Maßnahmen, vor allem die drakonische Beschränkung unserer Grundrechte, werde jetzt die nächste Krise geschaffen, das zusätzliche Herunterfahren unserer Wirtschaft …