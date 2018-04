Max Otte: Crasht der Euro? Oder siegt die Vernunft?

eingeSchenktv: Max Otte ist ein deutsch-US-amerikanischer Ökonom und langjähriger Börsenspezialist. Er gründete im Jahr 2003 das Institut für Vermögensentwicklung (IFVE) und arbeitet als unabhängiger Fondsmanager.

2006 wurde er mit dem Buch „Der Crash kommt“ berühmt. In diesem Buch sagte er die Finanzkrise voraus, die tatsächlich im Jahr 2008 eintrat. Laut Max Otte stehen wir heute vor einer ähnlichen, vielleicht noch viel gefährlicheren Situation. Das Geldsystem ist in eine Schieflage geraten. Die Schulden erhöhen sich und die Notenbanken drucken unablässig Geld, um es in die Finanzmärkte zu pumpen. Aber die Kreditschöpfung zieht nicht an.

Die Niedrigzinspolitik soll die Konjunktur beschleunigen. Doch hilft das? Über all diese Fragen sprachen wir mit Max Otte. Wir befragten ihn zu grundsätzlichen Sachverhalten des derzeitigen Geldsystems, warum das Geldsystem anscheinend ständig in Schieflagen gerät und ob dies verhinderbar ist. Welche Rolle spielt die Politik? Was läuft schief? Wie lange geht das noch gut und was sollte der Bürger und Anleger jetzt beachten, um bei einer eventuellen Finanzkrise sein Vermögen zu retten? Das Interview führte Alex Quint, der ebenfalls als Finanzberater tätig ist.

via eingeSchenktv